БЮТ: Герман спробувала заперечити, але тільки сама себе виказала

Заступник глави президентської Адміністрації Ганна ГЕРМАН надала журналістам дані моніторингу, які “викривають маніпуляції і зміст інформаційної політики Адміністрації Президента”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії “Батьківщина”, про це заявив народний депутат від БЮТ Олександр СОЧКА.

За його словами, “заперечуючи заяву прес-служби партії «Батьківщина» про запровадження на провідних українських телеканалах цензури щодо будь-якої критики влади ЯНУКОВИЧА з боку опозиції і міжнародної громадськості, заступник голови президентської Адміністрації Ганна ГЕРМАН надала журналістам дані моніторингу, які не тільки чітко підтвердили заяву «Батьківщини» щодо обмеження свободи слова на українському телебаченні, але й викрили маніпуляції і зміст інформаційної політики Адміністрації Президента”.

«У моніторингу від Ганни ГЕРМАН можна з подивом побачити, що до числа опозиціонерів, які мали можливість виступити на телебаченні протягом тижня, зарахували незалежних експертів Андрія НОВАКА і СЕРГІЄНКА, журналістів Миколу ВЕРЕСНЯ і Наталію ЛІГАЧОВУ, перебіжчика МАЙБОЖЕНКА», - сказав він.

«Щоправда, є і справжні політики-опозиціонери, російські – Борис НЄМЦОВ і Микола КАСЬЯНОВ. Але найбільший шок викликало те, що серед опозиційних спікерів у моніторингу Ганни ГЕРМАН зазначено навіть Леоніда КУЧМУ. З таким самим успіхом Адміністрації Президента слід було сюди записати ЧЕЧЕТОВА чи саму пані ГЕРМАН», - зауважив О.СОЧКА.

За його словами, якщо вилучити тільки ці прізвища, то присутність опозиції на телебаченні, згідно з даним моніторингом, скорочується удвічі.

«А інша частина моніторингу – сюжети одного інформаційного дня про виклик ТУРЧИНОВА до СБУ, а також про погрози життю ТИМОШЕНКО», - наголосив О.СОЧКА.

«Виходячи тільки з наданого моніторингу можна зробити висновки, що дозволено показувати на українському телебаченні, на що існують обмеження, а на що накладено табу. Наприклад, російську опозицію – можна. Кримінальні справи проти лідерів опозиції – треба, у контексті, як влада рішуче бореться з якимись начебто злочинами. Зате тема негативної для української влади резолюції ЄНП загнана у глуху інформаційну резервацію, не кажучи вже про інші критичні повідомлення» - зазначив депутат.

«Заступник керівника Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН не тільки підписує документи «не глядя», хоча потім і обурюється цим, але й не читає документів, які передає засобам масової інформації. Або ж заступник голови Адміністрації вирішила просто допомогти суспільству і журналістам зрозуміти, як влада нищить свободу слова в Україні. Інакше вчинок, який характеризує образом відомої утер-офіцерші, пояснити неможливо», - резюмував О.СОЧКА.

З даними моніторингу можна ознайомитись на сайті "Телекритика”.