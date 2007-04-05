”Надзвичайно задоволений” Мороз пішов на засідання РНБО

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ хоче взяти участь у засіданні Ради національної безпеки та оборони України і висловити свої міркування «з приводу того, що там відбувається».

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ повідомив на сесії парламенту.

За словами О.МОРОЗА, «як голова Верховної Ради України я виведений зі складу РНБО, чим я надзвичайно задоволений». При цьому він зазначив, що не може бути підпорядкований будь-кому, в тому числі Президенту України, як голова незалежної гілки влади.

О.МОРОЗ, посилаючись на 107-му статтю Конституції, наголосив, що голова Верховної Ради може брати участь у засіданні РНБО. «Тому я теж хочу піти на засідання РНБО і висловити свої міркування з приводу того, що там відбувається», - додав він.

О.МОРОЗ також закликав, що разом з ним пішли, зокрема, і міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО.

Голова ВР зазначив, що інформація керівників силових структур переноситься на вечірнє засідання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку ВР України планувала заслухати інформацію керівників силових структур щодо забезпечення громадського порядку в Україні. До парламенту були запрошені міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО, в. о. голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, голова Адміністрації Державної прикордонної служби Микола ЛИТВИН, генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

3 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом вивів голову ВР О.МОРОЗА зі складу Ради національної безпеки і оборони України.