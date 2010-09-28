На Буковині представники Партії регіонів вже ночують під виборчкомами

З минулої ночі представники Партії регіонів ночують під обласною, міськими та районними територіальними виборчими комісіями, аби першими подати документи для реєстрації своїх кандидатів.

Як передає кореспондент УНІАН, люди сидять під виборчкомами ще з 3-ї години ночі і говорять, що чергуватимуть доти, «доки ТВК не відчинить свої двері та не запросить першого по черзі подавати свої документи».

Як відомо, згідно з ч. 7 ст. 66 закону про місцеві вибори, порядковий номер у виборчому бюлетені визначається залежно від часу, коли буде подано документи на реєстрацію.

29 вересня - перший день подачі документів до виборчих комісій для реєстрації.