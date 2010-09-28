Королевська попередила Тігіпка: є дещо, страшніше за кризу

Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА вважає, що втрата довіри бізнесу до влади – страшніше за кризу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, про це вона заявила сьогодні на конференції «Україна: реформи, конкурентоспроможність, інвестиції», організованій Фондом «Ефективне управління» і газетою Financial Times.

«Після виступу віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА хочеться повірити, що Україна встала на шлях реформ. Але з моменту зміни влади вже минуло 9 місяців, а реформ ми так і не побачили, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Країна почала рух – залишилося тільки визначити напрям, в якому ми рухаємося».

На думку голови парламентського комітету, одним із ключових чинників проведення успішних реформ є питання довіри бізнесу до держави і держави до бізнесу. «Я вважаю, що втрата довіри до влади – страшніше за кризу. Криза мине. Але повернути довіру бізнесу до влади, віру в те, що влада здатна адекватно здійснити потрібні реформи – це набагато складніший і триваліший процес, ніж відновлення економіки», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона зазначила, що за перше півріччя 2010 року, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, кількість регуляторних актів в країні збільшилася на 20%.

Голова Комітету Верховної Ради вважає, що довіра не може бути сформована шляхом імітації реформ. «Псевдореформування гірше, ніж бездіяльність, оскільки порушує хистку рівновагу системи, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Довіру бізнесу не можна завоювати, декларуючи лібералізацію і одночасно посилюючи фіскальний і регуляторний тиск на бізнес».