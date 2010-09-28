Регіонали зрозуміли: Тимошенко, «як зомбі», випадає з реальності

У Партії регіонів називають абсурдом заяви во «Батьківщина» та її лідерів про нібито «рейдерське захоплення» парторганізацій і про неможливість провести вибори.

Про це йдеться у заяві Партії регіонів, розміщеній на її офіційному сайті.

“Насправді те, що відбувається в цій партії, – логічний фінал політичної сили, штучно побудованої за «вождистським» принципом. Це логічний фінал лідера, який усе поставив на президентські вибори, програв їх, але ніяк не хоче змиритися з політичним фіаско і тому «випадає» з реальності. Розвал «Батьківщини» - це результат провального лідерства Юлії ТИМОШЕНКО і невиконаних обіцянок”, - переконані у Партії регіонів.

“Проте ТИМОШЕНКО, як зомбі, продовжує діяти за примітивним сценарієм: не сподобались їй результати президентських виборів, вона намагалась їх скомпрометувати, бачить, що програє місцеві вибори, – намагається і їх скомпрометувати, втрачає контроль над партією – намагається звинуватити в цьому опонентів”, - йдеться в заяві.

“Регіонали” називають деструктивною та конфліктною риторику лідера “Батьківщини”.

На думку Партії регіонів, Ю.ТИМОШЕНКО “не хоче стабільності і конструктивної роботи, не хоче злагоди в нашому спільному домі”. “У неї “все пропало”, і коли вона була прем’єр-міністром, і коли знехтувала шанс стати конструктивною опозицією”, - наголошується в заяві.

“І якщо Партія регіонів до цього причетна, то тільки в тому сенсі, що переконала громадян України позбутися влади політичних авантюристів і популістів”, - зазначають автори заяви.

Як вважають у Партії регіонів, нова влада дала людям позитивну перспективу, продемонструвала, як можна результативно працювати, наочно довела, що зміни на краще відбуваються. “Ми дали людям соціальний захист, підвищили пенсії і зарплати, розширили коло отримувачів субсидій – тобто зробили все те, що вчорашня влада оголосила неможливим і руйнівним для країни”, - підкреслюють у Партії регіонів.

“Що ж дивного в тому, що від ТИМОШЕНКО йдуть люди? Що дивного в тому, що люди, які здатні продуктивно працювати, хочуть робити саме це, а не блокувати трибуни, запалювати шашки та збирати мітинги?”, - наголошується в заяві.

Партія регіонів зазначає, що не збирається і не хоче жодним чином втручатися у внутрішньопартійні проблеми будь-якої політичної сили.

Водночас автори заяви підкреслюють, що готові співпрацювати з кожним, хто хоче підставити плече курсу глибоких системних реформ Президента України та уряду.

Також, ідеться у заяві, Партія регіонів зацікавлена в тому, щоб в Україні формувались і міцніли справді ідеологічні політичні партії, які на принципах змагальності, відповідальності, транспарентності дадуть народу справді демократичний вибір, а країні – імпульс до розвитку.