Опозиційні партії підписали декларацію в Луцьку

У Луцьку відбулося підписання декларації опозиційних політичних сил Волині.

Як передає кореспондент УНІАН, документ підписали і скріпили партійними печатками сьогодні на спільній прес-конференції керівники волинських осередків партій “За Україну!”, “Свобода”, “Народна самооборона”, ВО “Батьківщина”, Народний Рух України, ПРП, КУН, УНП та УСДП.

Голова Волинського обласного осередку партії “За Україну!” Ігор ГУЗЬ наголосив на необхідності зробити усе можливе, щоб не дати владі сфальсифікувати місцеві вибори 31 жовтня.