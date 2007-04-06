Позов Кабміну до Президента Печерський суд сьогодні не розглядатиме

У графіку засідань Печерського районного суду міста Києва на сьогодні не запланований розгляд позову Кабінету Міністрів до Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо указу глави держави про припинення дії ряду постанов Кабінету міністрів..

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат України, член фракції Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ.

За словами депутата, він детально ознайомився з розкладом засідань суду, і розгляд цієї справи на сьогодні не запланований.

При цьому В.ЛУК’ЯНОВ наголосив, що позов уряду до Президента не стосується розпуску ВР. За його словами, цей позов має відношення до указу Президента, яким призупиняється ряд постанов Кабінету Міністрів, пов’язаних з відмовою уряду фінансувати дострокові вибори до ВР.

На переконання В.ЛУК’ЯНОВА, Президент, видавши цей указ, «штовхає уряд на незаконне фінансування виборчої кампанії».

Водночас, народний депутат не зміг відповісти на запитання, коли саме Печерський районний суд столиці розглядатиме цей позов. «Рано чи пізно - це відбудеться», - сказав В.ЛУК’ЯНОВ.

Як повідомляв УНІАН, Президент В.ЮЩЕНКО 2 квітня підписав указ про припинення повноважень парламенту. Згідно з документом, позачергові вибори до ВР відбудуться 27 травня.

Того ж дня Верховна Рада постановою «Про політичну ситуацію, яка виникла у зв’язку з прийняттям неконституційного указу Президента про достроковий розпуск парламенту від 2 квітня 2007 року» заборонила Кабінету міністрів виділяти гроші на проведення позачергових парламентський виборів.

Уряд, у свою чергу, заборонив Міністерству фінансів виділяти кошти на проведення позачергових виборів до Верховної Ради.

3 квітня Верховна Рада заборонила Національному банку України фінансувати заходи, передбачені указом Президента про розпуск парламенту.

Президент України В.ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію цієї постанови як такої, що не відповідає Конституції України. Водночас Президент звернувся до Конституційного Суду з поданням щодо конституційності цієї постанови.