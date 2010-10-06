Нардепи від ПР стали живим щитом біля трибуни та президії ВР

Народні депутати з фракції Партії регіонів зібралися біля трибуни та президії парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином вони не дали можливості фракції БЮТ заблокувати трибуну та президію.

Як повідомляв УНІАН, учора, 5 жовтня, депутати від БЮТ до початку вечірнього пленарного засідання заблокували трибуну і президію Верховної Ради.

За годину депутати з фракцій Партії регіонів, Блоку Литвина і Комуністичної партії України майже у повному складі залишили сесійний зал парламенту.

Народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО заявив, що опозиція вимагає від парламентської більшості першочергового розгляду питань, які торкаються рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року про скасування політреформи.

У свою чергу, лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вислови думку, що фракція БЮТ безпідставно заблокувала роботу парламенту.