У Запорізькій фракції БЮТ залишилося 5 осіб з 18

Фракцію БЮТ у Запорізькій міськраді залишили 13 із 18 депутатів. Відповідні заяви про вихід із фракції були озвучені сьогодні під час 44-ї сесії Запорізької міської ради.

Як розповів УНІАН на сьогоднішній день вже екс-представник ВО "Батьківщина" в Запорізькій міськраді Максим СКАЛОЗУБОВ, причиною виходу переважної більшості депутатів із фракції стала ситуація в Запорізькій міській і обласній організаціях ВО "Батьківщина".

"Поведінка керівництва обласної і міської партійних організацій та їхнє ставлення до депутатів - членів партії останнім часом були такими, що створювалося враження, що те, що відбувається - ретельно спланована акція з розвалу ВО "Батьківщина" в Запорізькому регіоні", - заявив М.СКАЛОЗУБОВ.

Так, зокрема, за його словами, впродовж останніх півтора роки в партії без урахування думки депутатів неодноразово відбувалися зміни керівництва, як на міському, так і на обласному рівні, в партію приходили "абсолютно сторонні люди, завдяки яким вона втратила всі свої цілі та цінності".

"Таке відчуття, що останнім часом у Запоріжжі партія просто перетворилася на один із цехів ЗАЗу (ЗАТ "Запорізький автомобілебудівний завод" - УНІАН)", - сказав М.СКАЛОЗУБОВ.

За його словами, останньою краплею, що переповнила чашу терпіння депутатів, стало те, що "керівництво партії, абсолютно проігнорувавши думки депутатів і рядових членів, без будь-якої демократії, розпорядилося партійними списками і місцями в мажоритарних округах таким чином, що в них не потрапив практично ніхто з діючих депутатів".

На даний момент у запорізькій фракції БЮТ залишилося 5 чоловік. Фракція була створена в квітні 2006 року.