В Одесі відбулися мітинги - один за Гурвіца, один за Костусєва

Близько 2 тисяч прихильників діючого голови Одеси Едуарда ГУРВІЦА провели сьогодні мітинг біля адміністративної будівлі №2 Одеської облдержадміністрації, де розміщується міська територіальна виборча комісія.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Одеської обласної організації ветеранів війни полковник Віктор МАСТЕРЕНКО, депутат Одеської міськради Марія КОРЖНЄВА, лідер молодіжної організації "Демократичний Альянс" Олексій ЧОРНИЙ та інші, що виступили на мітингу, заявили про підтримку кандидата в мери Е.ГУРВІЦА і закликали одеситів підтримати його на виборах 31 жовтня.

Разом з тим М.КОРЖНЄВА заявила, що голова облдержадміністрації Едуард МАТВІЙЧУК порушує виборче законодавство, зокрема, застосовує адмінресурс під час передвиборчої кампанії. Вона звинуватила губернатора в підтримці одного з кандидатів на посаду Одеського міського голови.

За словами М.КОРЖНЄВОЇ, у списках кандидатів у депутати Одеської міськради майже половина співробітників Одеської облдержадміністрації, а також всі місцеві олігархи.

М.КОРЖНЄВА заявила, що на знак протесту виходить з лав Партії регіонів.

***

Водночас біля будівлі №1 облдержадміністрації відбувся мітинг на підтримку кандидата в депутати міськради Е.МАТВІЙЧУКА і кандидата в мери Олексія КОСТУСЄВА. У мітингу переважно взяли участь представники студентської молоді, перед якими виступили кандидати.

Зокрема, Е.МАТВІЙЧУК піддав різкій критиці міську владу, а також прихильників «помаранчевого режиму», назвавши їх «щурами, які бояться світла».

Наступний оратор - кандидат у депутати міськради від Партії регіонів Ніна КОЧАНОВСЬКА - закликала виборців «проголосувати проти «помаранчевих» - не дати пройти ворогам нової влади».

Також сьогодні в Спасо-Преображенському кафедральному соборі Е.МАТВІЙЧУКА, О.КОСТУСЄВА та інших керівників місцевої організації Партії регіонів на перемогу у виборах благословив глава Одеської єпархії Української православної церкви Московського патріархату митрополит АГАФАНГЕЛ.