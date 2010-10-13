Яценюк уже прикинув процент підробок протоколів на виборах

Від політичної партії «Фронт Змін» на вибори до місцевих органів самоврядування по всій Україні йдуть 697 місцевих організацій і 312 кандидатів на посади міських, сільських та селищних голів.

Про це повідомив лідер партії Арсеній ЯЦЕНЮК на прес-конференції в Кіровограді, поінформували УНІАН у прес-службі “Фронту Змін”.

За його словами, якби чинною залишилася попередня редакція закону про місцеві вибори, яку “намагалася зберегти Партія регіонів із партнерами по коаліції”, то взяти участь у виборах змогли б тільки 18 обласних організацій «Фронту Змін».

«Ми досягли того, що «Фронт Змін» представлено на виборах по всій Україні. Партія буде представлена практично у всіх обласних радах», - зазначив лідер партії.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що все-таки найголовніший недолік виборчого закону збережено – це контроль влади за виборчими комісіями. За його словами, «монополію в комісіях має Партія регіонів разом із Блоком Литвина та комуністами”. “Вони вже почали працювати з порушеннями законодавства: від незаконних відмов у реєстрації кандидатів, висунутих альтернативними силами, псування і фальсифікації документів до проведення засідань без кворуму, коли представників інших політсил навіть не інформують про час і місце проведення засідань виборчкомів», - додав А.ЯЦЕНЮК.

Лідер «Фронту Змін» звернувся до членів виборчкомів та суддів, нагадавши їм про кримінальну відповідальність за порушення виборчого законодавства. «Читайте закони - це важливо для вашої свободи», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК повідомив, що «Фронт Змін» домовився із політичними партнерами спільно захищати результати місцевих виборів. «У кожній виборчій дільниці ми вимагатимемо оригінал протоколу з «мокрою» печаткою і якщо будуть виявлені відмінності у місцевому варіанті протоколу і документах, які надійшли до ЦВК, ми будемо добиватися скасування результатів на цих виборчих дільницях», - додав він. За прогнозами лідера «Фронту Змін», фальшування будуть сягати 5% від реального результату. При цьому він додав, що все залежатиме від того, наскільки сильні будуть позиції представників Партії регіонів у виборчкомах.