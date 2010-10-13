Льовочкін розказав про найбільшу перешкоду для реформ

Глава АП Сергій ЛЬОВОЧКІН вважає, що найбільшою перешкодою у просуванні економічних реформ в Україні є супротив бюрократії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава Адміністрації Президента України на брифінгу.

За його словами, проведення економічних реформ – це головний пріоритет діяльності Президента Віктора ЯНУКОВИЧА. «Бюрократія – це найважливіший фактор (протидії реформам), - сказав він. - Ми це відчули в Адміністрації Президента, і це спостерігається в масштабах всієї держави».

С.ЛЬОВОЧКІН заявив, що скасування політичної реформи – не мета, а засіб для реалізації програми Президента. Після конституційних змін, сказав він, “уся відповідальність за успіхи чи неуспіхи в проведенні реформ лягає на Президента. Але шанси на успіх зараз вищі, ніж були (після політреформи 2004 року – УНІАН)”.

С.ЛЬОВОЧКІН також зазначив, що всі народні депутати-сумісники написали заяви про складення депутатських повноважень, і це питання зараз перебуває на розгляді у Верховній Раді. «Якби хтось із них не написав заяву - то був би негайно звільнений», - заявив глава АП.