Янукович запланував поїздки ще до трьох країн

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ найближчим часом відвідає Італію, Росію та Бельгію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН сьогодні на брифінгу.

Він, зокрема, зазначив, що у Москві пройде засідання Міждержавної українсько-російської комісії, а у Брюсселі відбудеться саміт ЄС-Україна.

Також у січні 2011 року В.ЯНУКОВИЧ відвідає Японію з офіційним візитом та візьме участь у Давоському економічному форумі.

Головна мета зовнішньополітичної активності Президента, за словами ЛЬОВОЧКІНА, просування національних економічних інтересів, формування позитивного іміджу України за кордоном та залучення інвестицій в нашу державу.

Також очікується, що найближчим часом Україну відвідають Президенти Ізраїлю, Азербайджану та прем’єр-міністри Росії і Канади.

Крім того, С.ЛЬОВОЧКІН повідомив, що найближчими днями В.ЯНУКОВИЧ здійснить дві робочі поїздки по Україні – в Рівненську та Кіровоградську області.