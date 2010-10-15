Турчинов побачив, як Януковича фарбують у помаранчевого соціаліста

Перший заступник лідера партії “Батьківщина” Олександр ТУРЧИНОВ прогнозує, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ незабаром відправить у відставку прем’єр-міністра Миколу АЗАРОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.ТУРЧИНОВА, за його словами, «реклама Партії регіонів, яка останній місяць крутиться по телебаченню – яскраве свідчення їхньої брехливості та безпорадності».

«Партія регіонів свій економічний провал намагається незграбно приховати за роботою попереднього уряду», - сказав перший заступник голови партії "Батьківщина". За його словами, протягом чотирьох місяців після відставки уряду Юлії ТИМОШЕНКО ціни були стабільні, а інфляція мінімальна, і саме тому «Кабмін ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА ще виїжджав на результатах попередників». «Але ж, ввімкнувши друкарський станок у Нацбанку, знищуючи бізнес, бездарно керуючи і нівелюючи економічні пропорції та руйнуючи економічні пріоритети, вони призвели до гіперінфляції, дестабілізації економіки та деморалізації населення», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

Він зауважив, що “розповідь з телеекранів про те, як "помаранчеві останніх п‘ять років контролювали країну", безпосередньо торкається В.ЯНУКОВИЧА, який принаймні половину цього терміну керував урядом. “Тобто, на думку авторів цього рекламного «шедевра», ЯНУКОВИЧ насправді помаранчевий", - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ припустив, що таким чином оточення В.ЯНУКОВИЧА "займається його перефарбовуванням, читай – ребрендингом, на соціаліста з помаранчевим обличчям". "Не дарма ж Партія регіонів, якій відмовили від вступу до ЄНП, хоче пролізти до Соцінтерну", - додав він.

"Можна спрогнозувати, що незабаром вже помаранчевий соціаліст ЯНУКОВИЧ зніме біло-блакитний уряд АЗАРОВА", - наголосив О.ТУРЧИНОВ.