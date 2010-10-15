Соціолог: національні рейтинги на місцевих виборах не працюють

Соціолог Євген КОПАТЬКО вважає, що всеукраїнський рівень підтримки політиків не вплине на те, як люди голосуватимуть у регіонах.

Про це він заявив в інтерв`ю журналу «Профіль».

«Національні рейтинги на місцевих виборах не працюють хоча б тому, що в багатьох регіонах в обласні і міські ради заходитимуть політичні сили, які не представлені навіть у сусідніх областях, – так, приміром, відбувається в Полтаві, Дніпропетровську та Одесі», – зазначив соціолог.

Тим паче, на його думку, національні рейтинги неважливі для оцінки шансів тих мерів міст, які мають особистий високий рейтинг.

Не можна говорити і про пряму конвертацію голосів чиїхось симпатиків на підтримку кандидата, сказав Є.КОПАТЬКО.

«На кожному рівні є своя колізія. Зрозумійте, що в одній і тій же області може бути обраний один склад облради, а склад міськради може бути другим, склад райради – третім, а мер міста взагалі аполітичний», – додав він.

Є.КОПАТЬКО зазначив, що в основному виборці фокусують свою увагу на тому, як проявляють себе в їхньому регіоні місцеві партійні організації тієї чи іншої загальнонаціональної політичної сили.