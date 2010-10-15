Тігіпко розказав, що уряд Азарова терміново шукає консультантів

Кабінет міністрів України найближчим часом почне підготовку підприємств теплової енергетики до приватизації.

Про це сказав віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО на прес-конференції в Харкові, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про об`єкти, які готує уряд до приватизації найближчим часом.

«Зараз треба швидко знайти консультантів, які б допомогли нам розібратися з тепловою енергетикою. Дуже фондоємна галузь і для нас критична», - підкреслив С.ТІГІПКО.

Він зазначив, що процес генерації теплової енергії наразі дуже дорогий, неекономний і дає менше конкурентних можливостей для України на ринку енергії.

За словами С.ТІГІПКА, підприємства теплової енергетики потребують великих капіталовкладень для модернізації, й держава наразі не в змозі самостійно здійснити це.

«Маючи 50% ядерної енергетики, яка сьогодні дуже дешева й давала б нам хорошу конкурентну можливість, ми маємо 50% теплової, яка дуже дорога, неекономна, така, що потребує великої модернізації. Й там держава сама не справиться, туди треба залучати приватні інвестиції. Ось це найважливіше завдання в приватизації, якщо говорити про приватизацію найближчим часом», - сказав С.ТІГІПКО.