Українці навчилися бачити різницю між лідером партії і людьми в списку?

На думку директора Київського Інституту проблем управління імені Горшеніна Володимира ФЕСЕНКА, головна тенденція нинішньої передвиборної кампанії - серйозні відмінності між ставленням виборців до політичної сили на всеукраїнському рівні й до її представників на місцях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Інституту Горшеніна, про це В.ФЕСЕНКО заявив 15 жовтня на прес-конференції Всеукраїнського соціологічного консорціуму під час презентації результатів дослідження «Політична ситуація в Дніпропетровську напередодні місцевих виборів».

В.ФЕСЕНКО вважає, що результати голосування на виборах до місцевих рад суттєво відрізнятимуться від рейтингів тих же партій, що претендують на місця в парламенті.

«Специфіка нинішніх місцевих виборів полягає в тому, що партійна ситуація в кожному регіоні може помітно відрізнятися від показників загалом по країні, я вже не говорю про інші регіони. Саме регіональна специфіка партійних рейтингів здається найцікавішою в нинішній кампанії. Між голосуванням на парламентських виборах і на місцевих є різниця - я знаю дані по Західній Україні, і там відмінності дуже суттєві. В одному й тому ж регіоні по окремих політичних силах люди готові голосувати по-різному - при голосуванні за лідера цієї політсили на президентських виборах, на парламентських і на місцевих виборах будуть абсолютно різні результати», - зазначив В.ФЕСЕНКО.

«У Дніпропетровську, наприклад, ця специфіка проявилася дуже чітко - з вересня по жовтень рейтинг Партії регіонів зріс із 34,6% до 38,5%. Зріс і рейтинг “Батьківщини” - з 6,9% до 8,2%. Тут, мені здається, проявляється певна поляризація громадської думки. Не така сильна, як це могло бути на президентських або парламентських виборах, але теж вельми суттєва. Люди починають розділятися по партійно-ідеологічних таборах», - сказав В.ФЕСЕНКО.

Що ж до кампанії з виборів міського голови Дніпропетровська, то, за словами В.ФЕСЕНКА, головним претендентом на перемогу є діючий мер Іван КУЛІЧЕНКО. За місяць, що пройшов з дня презентації результатів попереднього соцдослідження на цю тему, рейтинг І.КУЛІЧЕНКА зріс, а відрив від основного конкурента - Загіда КРАСНОВА - збільшився. Якби вибори відбулися сьогодні, то, за словами керівника Інституту Горшеніна, І.КУЛІЧЕНКО отримав би 34,5% голосів, а З.КРАСНОВ - 12,9%.

«Якщо у вересні І.КУЛІЧЕНКО випереджав З.КРАСНОВА майже на 16%, то зараз цей розрив становить 21,6%», - підкреслив В.ФЕСЕНКО.

*** З 10 по 14 жовтня 2010 року Всеукраїнський соціологічний консорціум провів телефонне опитування в м. Дніпропетровську на тему: «Політична ситуація в Дніпропетровську напередодні місцевих виборів». Всього було опитано 1000 респондентів, квоти - стать, вік, район і освіта респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 3,2%.

До соціологічного консорціуму входять: Київський інститут проблем управління ім. Горшеніна, Центр прикладних досліджень «Пента», Інститут перспектив міста. Консорціум ставить за мету дослідження соціальних і політичних аспектів життя громадян різних міст України.