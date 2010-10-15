Сімферопільский виборчком скасував реєстрацію кандидата від ЄЦ
21:33, 15 жовтня 2010Політика
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На місце мера претендують 11 осіб
Кількість кандидатів у мери Сімферополя скоротилася з 12 осіб до 11 – міська виборча комісія цього тижня скасувала реєстрацію кандидата від партії «Єдиний центр» Леоніда ГРИГОР`ЄВА.
Як повідомили УНІАН у комісії, рішення про скасування реєстрації виборчком ухвалив на підставі заяви, що надійшла від парторганізації «ЄЦ».
Як повідомляв УНІАН, у вівторок прес-служба кримського управління МВС України поінформувала, що міліція проводить перевірку заяви Л.ГРИГОР`ЄВА про нанесення йому кількома особами тілесних ушкоджень на ґанку виконкому міськради Сімферополя, де розташована міська виборча комісія, куди він 11 жовтня приніс скаргу на одного з кандидатів у мери.
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