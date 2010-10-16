Томенко: змінивши Конституцію, ПР створила собі внутрішні проблеми

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО переконаний, що усередині Партії регіонів можуть виникнути проблеми, якщо Адміністрація Президента і надалі проводитиме «зневажливу політику» до своїх же депутатів.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Лівий берег» (№118 від 15-21 жовтня).

М.ТОМЕНКО зазначив, що знає настрої позафракційних депутатів, незадоволених політикою невиконаних обіцянок влади. За його словами, у принципових, кадрових питаннях вони ризикувати не стануть, а ось за окремими законопроектами цілком можуть поторгуватися і підіграти ситуативно опозиції.

“У перспективі – після переформатування уряду – у незадоволених може з`явитися ідея створити якусь групу усередині ПР. Не зараз ще, але у перспективі – цілком імовірно. Якщо й надалі АП проводитиме політику неуважного, зневажливого ставлення до депутатів ПР – неминуче послідує відповідна реакція», - сказав він.

За словами віце-спікера, у більшості випадків коаліційні депутати не розуміють, що відбувається у країні, до останньої секунди не знають, за що і як їм голосувати у тій чи іншій ситуації. «Отже, змінивши Конституцію, ПР добилася того, що створила собі проблеми усередині власної партії. Я вже не кажу про настрої усередині Блоку Литвина», - сказав М.ТОМЕНКО.