Металіст просить ЗМІ не поширювати «качку» про Маркевича

Харківський футбольний клуб «Металіст» спростував інформацію про те, що головний тренер команди Мирон МАРКЕВИЧ має намір балотуватися у депутати однієї з місцевих рад Львівщини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в офіційній заяві ФК «Металіст», розміщеній на сайті клубу.

У заяві зазначається, що «14 жовтня у новинах «Час», які виходять на 5 каналі, з`явилася інформація про те, що головний тренер нашої команди буде висунутий кандидатом у депутати місцевого рівня від однієї з партій міста Львова».

«ФК «Металіст» уповноважений офіційно заявити, що дана інформація є недостовірною. Мирон Богданович не займається і не збирається займатися політичною діяльністю», – йдеться у заяві клубу.

«Я повністю поглинутий своєю безпосередньою роботою в «Металісті»: внутрішній чемпіонат, Ліга Європи. І про які-небудь інші терени, в тому числі і депутатські, мови бути не може. Тому я наполегливо прошу шановних представників ЗМІ спростувати і не поширювати далі цю неправдиву інформацію. Не виключено, що запустивши цю «качку», хтось намагається неправедним шляхом заробити політичні дивіденди. Але я нікому не дозволю робити це за рахунок моєї репутації», – цитує М.МАРКЕВИЧА сайт «Металіста».

Як повідомлялося раніше, за даними деяких ЗМІ, М.МАРКЕВИЧ очолив виборчий список партії «Пора» до місцевої ради містечка Винники Львівської області.