Яценюк пропонує податкові канікули для дрібних підприємців

Народний депутат України, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вніс на розгляд Верховної Ради України проект закону «Про деякі питання оптимізації системи оподаткування в Україні», яким передбачено запобігти зростанню рівня безробіття в Україні та стимулювати створення нових робочих місць за рахунок розвитку підприємницької діяльності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту Змін”, в пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що податкова реформа має передбачати покращення умов ведення бізнесу задля зростання економіки держави, а Податковий кодекс має стати тим стимулом для розвитку приватної ініціативи, але прийнятий у першому читанні проект Податкового кодексу України “не вирішує цих проблем і загрожує зникненням малого та середнього бізнесу в Україні”

Законопроектом пропонується до 2016 року надати податкові канікули (звільнити від податку на додану вартість, із доходів фізичних осіб, фіксованого податку, податку за землю і плати за патенти) дрібним підприємцям, які проводять господарську діяльність на самостійній основі без залучення найманих працівників, при наданні побутових послуг населенню, під час виробництва товарів та сільськогосподарської продукції.

А. ЯЦЕНЮК також пропонує запровадити поетапне зниження ставки ПДВ з 20% до 17% у 2013 році, а також ставки податку на прибуток з 25% до 16% у 2016 році.

Крім того законопроектом передбачено, для стимулювання створення нових робочих місць пропонується ввести норму, що держава забезпечує бюджетне фінансування у розмірі не менш ніж 1% від запланованого обсягу ВВП підприємствам усіх форм власності, на яких працює не менш ніж 50 працівників, у разі збільшення протягом року нових робочих місць на 10%.

Лідер «Фронту Змін» пропонує ввести автоматичне відшкодування ПДВ. Пропонується також запровадити кримінальну відповідальність за ухилення від автоматичного відшкодування ПДВ та/або недотримання посадовими особами органів державної податкової служби та державного казначейства порядку надання автоматичного відшкодування. Ці порушення каратимуться штрафом від 17 до 34 тисяч гривень із позбавленням права строком до 2 років обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю або позбавленням волі на строк від 1 до 2 років із конфіскацією майна.

А.ЯЦЕНЮК пропонує заборонити протягом 5 років запроваджувати податок на депозити фізичних осіб, скасовувати або змінювати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів малого бізнесу, приймати нові закони з питань оподаткування, зокрема Податковий кодекс України.

Лідер «Фронту Змін» пропонує скорочення кількості податків і зборів, що справляються на території України: загальнодержавних з 29 до 19, місцевих з 15 до 4.

Він також виступає за ліквідацію податкової міліції. Це сприятиме зменшенню кількості та оптимізації структури податкових і правоохоронних органів і, відповідно, зниженню рівня корупції.