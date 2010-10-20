ХДС нарікає, що Батьківщина "душить" їх кандидатів примітивним прийомом

Колегія партії «Християнсько-демократичний союз» заявляє про спроби окремих представників партії «Батьківщина» у незаконний спосіб зняти з реєстрації кандидатів ХДС на Тернопільщині.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Християнсько-демократичного союзу.

Як повідомляють у ХДС до Гусятинської районної виборчої комісії та Копиченецької міської виборчої комісії надійшло звернення депутата Гусятинської райради від фракції «БЮТ-Батьківщина», в якому він просить скасувати реєстрацію кандидатів у депутати від партії ХДС.

Підставою для цього, як вважає депутат, є одночасна реєстрації кандидатів від ХДС до рад різних рівнів.

За даними прес-служби, наразі готується засідання Гусятинської виборчої комісії, на якому планується скасувати рішення про реєстрацію виборчого списку місцевого осередку ХДС.

У зв’язку з викладеним, члени колегії ХДС заявляють, що у відповідному законі України не містяться норми про заборону одночасного балотування кандидатів до рад різних рівнів.

«Такі дії можна розцінювати не інакше, як примітивний прийом для усунення реального конкурента на виборах», - сказано у заяві ХДС.