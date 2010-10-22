Янукович прикинув, скільки вкрали на будівництві лікарні за 15 років

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ подарував Кіровоградському обласному онкологічному диспансеру апарат для анестезії легенів.

Як передає кореспондент УНІАН, подарунок був вручений з нагоди відкриття радіологічного центру, будівництво якого тривало більше 15 років.

«Я знаю, як за рахунок будівництва крадуть гроші. За цей час можна було декілька таких лікарень побудувати. Добре, що ця епопея закінчилась», - наголосив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ також висловив сподівання, що незабаром завершиться повна комплектація лікарні необхідним обладнанням.

*** Для покращення надання спеціалізованої медичної допомоги онкологічним хворим на Кіровоградщині у 1994 році розпочалось будівництво радіологічного корпусу на 72 ліжка, у тому числі 12 радіологічних (усього ліжок даного профілю в Україні 2674. На даний час об’єкт готовий до введення в експлуатацію.

Новий корпус оснащений ендоскопічним обладнанням, наркозно-дихальною апаратурою, мамографом. Відділення радіоізотопної діагностики оснащене гама-камерою (ОФЕКТ-1), придбаною за рахунок коштів державного бюджету.

Відділення радіоізотопного лікування потребує на сьогодні додаткового оснащення гама-камерою терапевтичною «Infinia» (виробництво США) вартістю 9,9 млн. грн.

Показник онкозахворюваності в області в 2009 році становив 421,1 на 100 тисяч населення проти 406,4 у 2008 році (середньоукраїнський в 2009 році становив 331,8).