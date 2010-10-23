Донецькі депутати просять Януковича й Азарова захистити Табачника

Депутати Донецької міської ради просять Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і прем`єр-міністра України Миколу АЗАРОВА «надати підтримку починанням» міністра освіти й науки Дмитра ТАБАЧНИКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення було прийняте на сесії міської ради.

Донецька міськрада звернулася з проханням «надати підтримку політиці Міністерства освіти й науки України і починанням Дмитра ТАБАЧНИКА, захистивши його від несправедливих нападок і надавши міністрові можливість спокійно займатися своїми прямими обов`язками».

Звертаючись до депутатів міськради перед голосуванням за ухвалення даного звернення, секретар Донецької міськради Микола ЛЕВЧЕНКО сказав: «Я прошу вас поставити на голосування і підтримати цей проект рішення. Це звернення - ми перелічили всі ті досягнення, все те, що було зроблено Міністерством освіти за час керівництва нашого однопартійця Дмитра ТАБАЧНИКА». При цьому він додав, що зараз лунає лише критика на адресу міністерства і немає ніякої політичної підтримки, «тому наша профільна комісія пропрацювала всі досягнення і напрацювання (міністерства)» й ініціювала дане звернення.