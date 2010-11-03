Уряд США: вибори в Україні не відповідали рівню відкритості і чесності

Попередні повідомлення від спостерігачів за виборами вказують, що місцеві вибори в Україні 31 жовтня не відповідали рівню відкритості і чесності, встановленому останніми президентськими виборами, що відбулися раніше у цьому році. Про це йдеться в заяві уряду США щодо місцевих виборів в Україні, переданій УНІАН Відділом преси, освіти і культури Посольства США.

Як зазначається в заяві, «вітчизняні й міжнародні місії спостереження, перш за все ті, що організовувалися поважаною позапартійною українською мережею ОПОРА, повідомили про численні процедурні порушення у день виборів».

Уряд США відзначає, що «в той час, як спостерігачі визнали покращення точності списків виборців порівняно із президентськими перегонами, вони вказали і на недоліки, такі як недостатня підготовка членів виборчих комісій, що сприяли процедурним порушенням і організаційним проблемам».

В заві підкреслюється, що «джерелом проблем у день голосування спостерігачі та міжнародні експерти називають закон України про вибори, ухвалений у липні. Деякі ускладнення, створені новим законом, такі як унеможливлення участі нових партій, були полегшені або усунуті завдяки змінам, ухваленим на вимогу Президента ЯНУКОВИЧА у вересні. Проте, інші аспекти законодавства й передвиборчих правил і процедур ставали на заваді внесення певних кандидатів у бюлетені для голосування, дозволяли застосування адміністративного ресурсу під час виборчої кампанії, створювали дисбаланс у складі виборчих комісій, ускладнювали процедури реєстрації та голосування».

Як зазначає уряд США, «Президент ЯНУКОВИЧ визнав необхідність приведення виборчого законодавства у відповідність до міжнародних стандартів, спираючись на процес консультацій. Сполучені Штати готові допомагати Україні із реформою виборчого кодексу».