Томенко: в Україні з’явиться генпрокурор для Президента

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає цілком очевидним, що більшість ВР підтримає подання Президента Віктора ЯНУКОВИЧА про призначення Віктора ПШОНКИ генеральним прокурором.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Водночас віце-спікер назвав дві обставини, що впадають в око і через які можна прогнозувати характер діяльності нового генерального прокурора. «По-перше, цілком очевидно, що Віктор ПШОНКА є не просто так званою людиною з «донецьких», він є близькою людиною до Президента та його родини. Тому очевидно, що в Україні з’явиться генпрокурор для Президента, а не для захисту законності», - сказав М.ТОМЕНКО.

Другою обставиною, на думку віце-спікера, є те, що, як прокурор Донецької області, В.ПШОНКА відомий розслідуванням справи журналіста Ігоря Александрова, «яка, м’яко кажучи, тоді не додала авторитету ні донецькій прокуратурі зокрема, ні українським правоохоронним органам загалом». «Тому сподіватися на неупереджене розслідування резонансних справ в Україні не доводиться», - зазначив він.

«Отже, загально оцінюючи дане подання та його очевидну підтримку, можна сказати, що в системі правоохоронних органів воно змінює лише те, що нічого не змінює. Президент отримує «свою» людину, а в Україні і надалі в правоохоронних органах домінуватиме політика над правом», - підсумував М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Президент України В.ЯНУКОВИЧ звільнив Олександра МЕДВЕДЬКА з посади генерального прокурора у зв’язку із завершенням терміну повноважень.

Того ж дня глава держави вніс до Верховної Ради письмове подання про призначення В.ПШОНКИ на посаду генпрокурора.

Планується, що ВР сьогодні розгляне питання призначення В.ПШОНКИ генпрокурором.