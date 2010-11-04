Медведько сяде в крісло Богатирьової?

09:58, 04 листопада 2010
Політика
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Але спочатку - "трохи відпочити"

Олександр Медведько стане секретарем Ради національної безпеки й оборони, замінивши на цій посаді Раїсу Богатирьову.

Про це пише в четвер газета "Комерсант-Україна" з посиланням на джерела в адміністрації президента.

"Медведько стане секретарем Радбезу, а Раїса Богатирьова займе пост в уряді", - сказало джерело в адміністрації президента.

Йдеться про посаду міністра охорони здоров`я, стверджує співрозмовник видання в уряді.

За його словами, час для перестановок у Кабміні обраний дуже вдало.

"Міністр охорони здоров`я Зіновій Митник пройшов на мажоритарних виборах в Івано-Франківську облраду (балотувався по виборчому округу №54 у місті Коломиї), тож перестановка пройде спокійно, і Богатирьова, яка має медичну освіту, займе його місце", - розповіло джерело.

У середу президент Віктор Янукович звільнив Медеведька з посади генпрокурора через закінчення строку повноважень і запропонував парламенту призначити на його місце Віктора Пшонку.

При цьому Янукович сказав, що Медведько продовжить свою роботу "на досить високому рівні", - але нову посаду Медведька президент не назвав.

Джерела "Комерсанта" в адміністрації президента стверджують, що рішення вже прийняте, але не оприлюдниться, бо перед вступом на нову посаду Медведько хоче "трохи відпочити"

Українська правда

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