Янукович прибув до ВР

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув сьогодні до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, першим питанням парламент розглядатиме надання згоди на призначення Президентом України на посаду генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ.

Голова ВР Володимир ЛИТВИН нагадав, що вчора В.ЯНУКОВИЧ вніс подання на призначення В.ПШОНКИ генпрокурором.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Президент України В.ЯНУКОВИЧ звільнив Олександра МЕДВЕДЬКА з посади генерального прокурора у зв’язку із завершенням терміну повноважень.

Того ж дня глава держави вніс до Верховної Ради письмове подання про призначення В.ПШОНКИ на посаду генпрокурора.