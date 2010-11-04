Мером райцентру на Черкащині стала людина Гриценка

У місті Тальне на Черкащині на виборах мера переміг кандидат від партії Громадянська позиція”

Черкаси. 4 листопада. УНІАН. У місті Тальне Черкаської області на виборах мера переміг нинішній міський голова, керівник Тальнівської районної організації політичної партії “Громадянська позиція” Олександр БІЛЕНКО.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив сам О.БІЛЕНКО.

Він також поінформував, що за результатами виборів у Тальнівській міській раді третину депутатського корпусу становитимуть представники “Громадянської позиції”.

На виборах депутатів Тальнівської районної ради за кількістю набраних голосів виборців партія перебуває на п`ятому місці.