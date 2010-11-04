Профспілки підтримують протест підприємців

Федерація профспілок працівників малого та середнього підприємництва України виступає проти ухвалення в другому читанні Верховною Радою України проекту Податкового кодексу, поданого Кабінетом міністрів України.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Федерації профспілок за підписом її голови В’ячеслава РОЯ.

«Ми підтримуємо вимоги організацій, які об’єднують підприємців малого та середнього бізнесу, щодо змісту проекту Податкового кодексу», - наголошується у заяві.

У Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва України вважають, що запропонований урядом проект Податкового кодексу «знищує спрощену систему оподаткування для юридичних осіб, значно обмежує її для фізичних осіб; збільшує податкове навантаження на малий, середній бізнес та породжує надмірний тиск на підприємців з боку податкової адміністрації; загострює проблему тінізації заробітної плати».

«Ми вважаємо, - говориться в заяві, - що ухвалення та майбутня практика застосування урядового Податкового кодексу неминуче призведуть до погіршення соціального становища десятків і сотень тисяч найманих працівників підприємств, котрі нині працюють у системі спрощеного оподаткування».

Довідка УНІАН, 7 жовтня 2010 р. Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений Кабінетом міністрів України.

ВР планує 16 листопада розглянути у другому читанні проект Податкового кодексу.