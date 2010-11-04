У нардепів не залишилося питань для Азарова?

У парламенті завтра не буде Години запитань до уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив в інтерв’ю журналістам.

За його словами, Години запитань до уряду не буде тому, що «жодних пропозицій від фракцій, які не входять до парламентської більшості, не запропоновано».

При цьому спікер повідомив, що до апарату ВР надійшов лист і проект постанови про заслуховування завтра інформації генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з приводу реагувань правоохоронців на порушення під час виборів.

За словами В.ЛИТВИНА, зрозуміло, що такий проект постанови сьогодні «втратив сенс» у зв’язку зі звільненням О.МЕДВЕДЬКА і призначенням на посаду генпрокурора Віктора ПШОНКИ.

За словами спікера, якщо народні депутати знову захочуть заслухати генерального прокурора, то їм необхідно буде по-новому оформляти ці документи.

Як повідомляв УНІАН, на заслуховуванні у п’ятницю інформації О.МЕДВЕДЬКА з приводу порушень на місцевих виборах наполягала фракція БЮТ.