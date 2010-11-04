Королевська бачить, що податкову перетворюють у гестапо

Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА переконана, що владі, яка розгорнула терор проти малого і середнього бізнесу, не вдасться залякати підприємців. Про це вона заявила на акції протесту підприємців проти ухвалення Податкового кодексу, що відбуваються під стінами парламенту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету ВР, Н.КОРОЛЕВСЬКА звернулася до мітингувальників: «Я рада вітати тут у Києві тих людей, які вірять, що можуть змінити своє майбутнє. Тих, хто не став чекати, поки пролунає грім, і має намір відстоювати свої права. Тих, хто своєю працею створює реальну економіку України, поки влада у високих кабінетах займається фальсифікацією реформ. Тих, хто, незважаючи на погрози і перешкоди, все ж таки зумів добратися сьогодні сюди для того, щоб висловити протест проти того беззаконня, що твориться під маркою «реформи».

На думку голови парламентського комітету, замість реформ підприємці одержали перетворення податкової в гестапо, повне знищення малого і середнього бізнесу як класу, пільги для обраних і повний утиск усіх прав підприємців. «Проблема у нас одна – беззаконня чиновників і терор, який державна машина розгорнула проти малого і середнього бізнесу. Податкова міліція проводить акції залякування. Але їм не добитися свого», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку голови парламентського комітету, першочергове тактичне завдання – недопущення ухвалення Податкового кодексу в його нинішньому вигляді. «Податковий кодекс слід ухвалювати за розділами. При цьому кожен розділ має пройти широке обговорення з підприємцями, яких він безпосередньо стосується. Я маю на увазі справжнє обговорення, а не його імітацію, коли податківці ведуть бесіди і дискусії самі з собою на тему, скільки кому винен бізнес, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Має бути вироблена спільна позиція, яка влаштовуватиме підприємців. Вважаю, що часу на це буде потрібно не менш як півроку, тому ухвалення кодексу за частинами має завершитися в липні 2011 року, а набути чинності в 2012 році».

Вона відзначила, що у Верховній Раді блокується постанова, спрямована на скасування рішення «Про ухвалення за основу проекту Податкового кодексу України». «Порушуючи статтю 93 Конституції України про право законодавчої ініціативи у народних депутатів відбирають це право, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Таким чином більшість у Верховній Раді намагається за будь-яку ціну протягнути Податковий кодекс, при цьому йде на пряме порушення законів».

Як наголосила голова Комітету Верховної Ради, відстрочення в ухваленні Податкового кодексу - не самоціль. «Наше стратегічне завдання – це проведення реформ: податкової, митної, ліцензійної, декларативної. Я говорю про справжнє реформування, який кожний із вас відчує на своєму бізнесі, а не про пусті балачки», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 листопада, біля Верховної Ради України відбувається акція протесту проти ухвалення Податкового кодексу.

В акції беруть участь більш як 1 тис. чоловік із різних регіонів України. Вони тримають плакати: «Полтава проти нового Податкового кодексу» і аналогічні плакати, тільки з назвами різних міст. Крім того, є плакати «Уряд Азарова – «бери шинель...», «Великим вареником можна подавиться», «Ганьба новій влади», «Ні - азаровщині!». Також висить гасло: «Третій Податковий – ганебніший третього рейху», а під ним три траурні вінки. Люди тримають алюмінієві відра і стукають по них.

В областях ряд приватних підприємств і ринків припинили свою роботу, протестуючи проти ухвалення запропонованого урядом Миколи АЗАРОВА проекту Податкового кодексу.

ВР сьогодні перенесла розгляд проекту Податкового кодексу в другому читанні на 16 листопада.