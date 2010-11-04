У Тимошенко святкують перемогу над урядом

У Блоці Юлії Тимошенко вважають, що опозиція і суспільство змусили уряд відмовитись від намірів підвищити пенсійний вік.

Як нагадали у прес-службі БЮТ, віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО заявив, що Кабінет міністрів України знайшов можливість вирішити проблеми наповнення Пенсійного фонду без підвищення пенсійного віку.

“Те, що влада дала західній хід ідеї збільшення пенсійного віку, є яскравим свідченням спільної перемоги опозиції та суспільства”, - зазначили у прес-службі БЮТ.

У повідомленні нагадується, що фракція БЮТ свого часу внесла у Верховну Раду законопроект про мораторій на підвищення пенсійного віку, а біля стін парламенту відбулися кілька багатолюдних мітингів на знак протесту проти намірів уряду підвищити пенсійний вік.

“Суспільством однозначно не сприйнято ініціативу такої реформу від Януковича-Азарова-Тігіпка. Це підтвердили численні соціологічні дослідження. Очевидним є те, що влада злякалася того, що українці можуть вдатися до більш радикальних протестів, на кшталт тих, які відбулися у Франції”, - вважають у БЮТ.

Блок Юлії Тимошенко запевняє, що і надалі стоятиме на сторожі інтересів простих громадян нашої країни. Разом із тим, у БЮТ не виключили, що влада може повернутися до втілення своїх антинародних «реформ».

Як повідомляв УНІАН, учора, 3 листопада, С.ТІГІПКО заявив, що Україна відмовилась від намірів підвищити пенсійний вік для жінок.

За його словами, уряд знайшов компенсатори тих доходів, які планувалося отримати до Пенсійного фонду від підвищення пенсійного віку для жінок.

Цей компромісний варіант українська сторона має намір запропонувати сьогодні на переговорах із Міжнародним валютним фондом (МВФ), який виставляв цю умову для подальшої співпраці з Україною в рамках програми стенд-бай.