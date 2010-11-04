Прапорщик міліції виграв вибори у генерал-майора

У Закарпатті на виборах сільського голови села Червоне прапорщик міліції переміг конкурента генерал-майора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції в Ужгород повідомив начальник УМВС у Закарпатській області Віктор РУСИН.

За його словами, 69 працівників закарпатської міліції балотувалися під час цих виборів до рад різних рівнів. В основному вони балотувалися в депутати сільських, селищних та міських рад, а також на посаду голови села.

Результат виборів такий: 4 працівників міліції стали головами сіл, ще 35 стали депутатами селищних і сільських рад. Це становить 67% від загальної кількості кандидатів, які балотувалися.

«Таким чином, не політичні сили, а люди дали оцінку роботі міліції. І цей доказ - довіра, бо обирали людей”, - сказав він.

«В одному селі Закарпаття навіть прапорщик міліції виграв у генерал-майора. Це є оцінка діяльності міліції в Закарпатській області», - додав В.РУСИН.