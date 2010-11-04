Аваков покличе народ на Майдан, щойно станет «рівним серед рівних»

Кандидат на посаду Харківського міського голови від політичної партії ВО «Батьківщина» Арсен АВАКОВ не відкидає можливості Майдану в Харкові.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Харківської обласної організації політичної партії ВО «Батьківщина».

А.АВАКОВ наголосив, що готовий боротися за голоси, віддані за нього на виборах мера Харкова, і доводити в суді факти фальсифікації виборів.

«Ми за ці голоси боротимемося. Ми їх нікому не подаруємо, ми не пристанемо до закликів сісти і домовитися, не виносити сміття з хати, тому що це питання дуже принципове», - сказав А.АВАКОВ.

Говорячи про свої найближчі дії, А.АВАКОВ наголосив, що зосередиться на доведенні в судовому порядку фальсифікації виборів, та зауважив, що питання, чи буде «харківський Майдан», вирішуватимуть харків’яни.

«Поки ми зосереджені на тому, щоб у формальній площині зробити усе, що від мене залежить. Коли я зрозумію, що усе зробив і став рівним серед рівних і нічого, окрім громадських акцій непокори, не можу робити, - покличу вас і підемо (на Майдан) разом», - сказав А.АВАКОВ.

«Думаю, якщо харків’яни визнають необхідним вийти - вони вийдуть. Нічого влада не зробить», - зазначив А.АВАКОВ.

Як повідомляв УНІАН, А.АВАКОВ звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з проханням заборонити оголошувати результати виборів Харківського міського голови через виявлені факти значних порушень виборчого законодавства.