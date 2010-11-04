Аваков покличе народ на Майдан, щойно станет «рівним серед рівних»
"Нічого влада не зробить"
Кандидат на посаду Харківського міського голови від політичної партії ВО «Батьківщина» Арсен АВАКОВ не відкидає можливості Майдану в Харкові.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Харківської обласної організації політичної партії ВО «Батьківщина».
А.АВАКОВ наголосив, що готовий боротися за голоси, віддані за нього на виборах мера Харкова, і доводити в суді факти фальсифікації виборів.
«Ми за ці голоси боротимемося. Ми їх нікому не подаруємо, ми не пристанемо до закликів сісти і домовитися, не виносити сміття з хати, тому що це питання дуже принципове», - сказав А.АВАКОВ.
Говорячи про свої найближчі дії, А.АВАКОВ наголосив, що зосередиться на доведенні в судовому порядку фальсифікації виборів, та зауважив, що питання, чи буде «харківський Майдан», вирішуватимуть харків’яни.
«Поки ми зосереджені на тому, щоб у формальній площині зробити усе, що від мене залежить. Коли я зрозумію, що усе зробив і став рівним серед рівних і нічого, окрім громадських акцій непокори, не можу робити, - покличу вас і підемо (на Майдан) разом», - сказав А.АВАКОВ.
«Думаю, якщо харків’яни визнають необхідним вийти - вони вийдуть. Нічого влада не зробить», - зазначив А.АВАКОВ.
Як повідомляв УНІАН, А.АВАКОВ звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з проханням заборонити оголошувати результати виборів Харківського міського голови через виявлені факти значних порушень виборчого законодавства.