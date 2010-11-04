У Львові підприємці протестували проти Податкового кодексу

Кілька тисяч підприємців провели біля приміщення Львівської облдержадміністрації акцію протесту проти прийняття Верховною Радою України Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримали плакати з написами: «Податковий кодекс Азарова – вінок на могилу малого і середнього бізнесу», «Де канікули для малого бізнесу?», «Ні! Податковому терору», а також періодично скандували «Ганьба!» та «Геть Азарова і Тігіпка!».

Підприємці вимагали не ухвалювати урядового проект Податкового кодексу і залучити їх до розробки альтернативного документу.

Учасники мітингу заявили, що 16 листопада, коли Верховна Рада розглядатиме проект Податкового кодексу у другому читанні, виїдуть до Києва на загальноукраїнську акцію протесту підприємців.

З ініціативною групою підприємців зустрівся голова Львівської ОДА Василь ГОРБАЛЬ. За результатами зустрічі було прийнято рішення, що підприємці напишуть листа зі своїми вимогами стосовно проекту Податкового кодексу, який пізніше, за підписом В.ГОРБАЛЯ, буде направлений прем’єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ і голові Верховної Ради Володимиру ЛИТВИНУ. В ході зустрічі підприємці висловили низку зауважень до Податкового кодексу.

Своєю чергою, В.ГОРБАЛЬ наголосив, що завжди відкритий до діалогу з представниками бізнесу, для вирішення їх проблем і покращення бізнес-клімату в області.