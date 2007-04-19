ПАРЄ схвалила резолюцію по Україні

Парламентська Асамблея Ради Європи схвалила резолюцію по Україні «Функціонування демократичних інституцій в Україні».

Як передає кореспондент УНІАН, за резолюцію проголосували 107 членів ПАРЄ, проти – лише 5.

Резолюція складається з 18 пунктів. У документі ПАРЄ висловлює стурбованість політичними подіями, які відбуваються в Україні протягом останніх місяців, які досягли свого піку після 2 квітня 2007 року, коли Президент України Віктор ЮЩЕНКО оголосив про розпуск Верховної Ради.

В документі Асамблея підкреслює, що сучасна українська криза є результатом незавершеної та поспішної політичної реформи 2004 року, коли багато змін було внесено до Конституції України без врахування рекомендацій Венеціанської комісії, а також без проведення зрозумілих публічних дебатів в країні.

У зв’язку з чим Асамблея знову закликає провести інституційну реформу в Україні згідно з 10-ма резолюціями ПАРЄ, ухваленими з 1995 по 2005 роки.

Асамблея також відзначає, що боротьба особистостей за персональний зиск, пов’язаний з посадами, привела до різноманітних спроб політичними силами отримати переваги в конституційному вакуумі, який створився внаслідок суперечливих конституційних змін 2004 року, і які набрали чинності у 2006 році.

«Асамблея висловлює жаль, що відсутність незалежних противаг дозволила ключовим державним установам відчувати себе над законом. Це серйозно знизило репутацію всіх політичних лідерів України», - зазначається в документі.

Асамблея також висловила терміновий заклик до Президента, членів парламенту та уряду України вирішити нинішню кризу легітимним, конституційним та мирним шляхом, або визнаючи легітимність дострокових виборів на базі рішення Конституційного Суду, або проведенням переговорів».

У документі Асамблея також висловлює занепокоєння повідомленнями про те, що деякі політичні сили використовують в масових акціях протесту неповнолітніх, що суперечить Конвенції ООН про права дитини.

У пункті 8 резолюції ПАРЄ закликає політичні сили України в терміновому порядку відновити роботу над поліпшенням Конституції та відповідного законодавства з метою встановлення ефективної системи балансів та противаг та привести Конституцію у відповідність до європейських стандартів.

На думку ПАРЄ, конституційна реформа має стати частиною дискусії щодо врегулювання політичної кризи.

Асамблея також підтвердила свою позицію, що відклик народних депутатів політичними партіями («імперативний мандат») є неприйнятним в демократичній державі.

У резолюції ПАРЄ також відзначила, що як звичайні, так і дострокові парламентські вибори є законним демократичним інструментом для народу обирати і контролювати органи влади, що діють від їхнього імені.

«Дострокові вибори є нормальною практикою в усіх демократичних країнах Ради Європи і можуть бути схвалені як ключова складова політичного компромісу», - зазначається у документі.

Водночас ПАРЄ підкреслює, що для того, щоб які б не були вибори (звичайні чи дострокові – УНІАН), були визнані демократичними, вони мають проводитися за законом, який гарантує вільний вибір для виборців.

Асамблея також із занепокоєнням відзначила, що згідно з Конституцією дострокові парламентські вибори в Україні мають бути проведені протягом 60 днів після появи указу Президента про розпуск парламенту. А фінансові ресурси мають бути виділені для того, щоб ЦВК могла розпочати роботу.

Водночас, згідно з текстом резолюції, ПАРЄ відзначила, що існуюче на сьогодні законодавство, що регулює дострокові вибори, є недостатнім і не може гарантувати відповідних умов для вільних та чесних виборів.

ПАРЄ також висловила стурбованість фактом, що судова система України систематично неправильно використовувалася різними гілками влади, у той час, як вищі офіційні особи не виконували судових рішень.

ПАРЄ також наголосила, що авторитет єдиного органу конституційної юстиції – Конституційного Суду України має бути гарантованим та таким, що поважається. Крім того, ПАРЄ відзначає, що будь-який тиск на суддів є неприйнятним, він має бути розслідуваним та переслідуватися кримінально.

В своїй резолюції ПАРЄ запропонувала українській владі здійснити такі конкретні заходи: відновити процес конституційної реформи в тісній співпраці з Венеціанською комісією; ухвалити та запровадити в дію базові конституційні закони та привести у відповідність до Конституції закон про Кабінет міністрів України; змінити закон про вибори народних депутатів з метою покращення процедури дострокових виборів у випадку розпуску парламенту; розглянути можливість зміни системи виборів шляхом запровадження відкритих партійних списків, в яких виборці можуть віддавати перевагу певним членам тієї чи іншої партії; провести реформу судової системи на базі Концепції судової реформи, схваленої Президентом України у травні 2006 року; розпочати реформу кримінальної судової системи та запровадити конкретні заходи для боротьби з усіма формами корупції, в тому числі політичної.

ПАРЄ також закликала генерального секретаря Ради Європи в пріоритетному порядку вжити усіх необхідних заходів в рамках його компетенції для врегулювання кризи в Україні.

Крім того, ПАРЄ попросила Венеціанську комісії надати свою думку щодо існуючої законодавчої бази для проведення дострокових парламентських виборів та запропонувати шляхи її поліпшення.

В останньому пункті резолюції Асамблея підтвердила свою готовність допомогти Україні подолати нинішню кризу усіма можливими способами.

Водночас, ПАРЄ закликала політичних лідерів України побудувати нову політичну довіру шляхом запровадження механізмів, які б дали змогу зберегти національну єдність, чесне політичне змагання та проведення необхідних реформ.