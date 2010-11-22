Міліція не пустила до Києва 140 автобусів з учасниками акції протесту проти нового Податкового кодексу з різних регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили сьогодні на Майдані Незалежності у Києві організатори акції протесту.

Водночас в ДАІ цю інформацію поки що не коментують.

Як повідомляв УНІАН, зараз на Майдані Незалежності в Києві зібралися вже більше трьох тисяч підприємців, які протестують проти нового Податкового кодексу, ухваленого Верховною Радою на минулому тижні.

Підприємці також планують вирушити до Адміністрації Президента із закликом до Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати цей Податковий кодекс.