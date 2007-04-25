Другий раунд переговорів розпочався без Богатирьової і Азарова

Представники опозиції і коаліції розпочали другий раунд переговорів щодо врегулювання політичної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, переговори проходять у Будинку з химерами, що на вул. Банковій.

У переговорах щодо врегулювання політичної кризи беруть участь лідер фракції "Наша Україна" В’ячеслав КИРИЛЕНКО, представники БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ та Йосип ВІНСЬКИЙ, лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО, міністр Кабінету Міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ.

Досі не прибули на переговори координатор парламентської більшості Раїса БОГАТИРЬОВА та перший віце-прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, які зранку брали участь у першому раунді переговорів. Крім того, досі немає представників від СПУ.