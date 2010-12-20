Азаров назвав головний підсумок роботи уряду

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що забезпечення балансу фінансової ситуації в країні є головним підсумком роботи уряду в 2010 році.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та масових комунікацій секретаріату Кабінету міністрів, відповідне доручення Міністерству фінансів М.АЗАРОВ дав сьогодні під час наради з членами уряду, керівниками профільних парламентських комітетів, Національного банку, Податкової і Митної служб з приводу завершення фінансового року.

«Головний підсумок року – це те, що уряду вдалося стабілізувати дуже непросту фінансову ситуацію, яку ми одержали у спадок. Фінанси держави були розбалансовані, не було закону про Державний бюджет, величезні борги, практично банкрутство таких монополій, як «Нафтогаз України». Сьогодні ж ми впевнено можемо стверджувати, що навели лад у державних фінансах», - заявив М.АЗАРОВ.

Він також відзначив, що забезпечити стабільність національної валюти дозволила узгоджена політика уряду і Національного банку.