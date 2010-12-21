«Батьківщина» заявляє про примусове виселення

Голова Кіровоградської обласної організації ВО «Батьківщина», народний депутат Валерій КАЛЬЧЕНКО заявляє про примусове виселення організаційних структур даної політичної сили з комунального приміщення шляхом підняття вартості оренди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це народний депутат повідомив на прес-конференції.

За його словами, з боку влади відбувається наступ на місцевий осередок «Батьківщини».

«У 2007 році ми підписали договір оренди приміщення, де розташовані 5 партійних (обласна, міська, дві районні міські та Кіровоградська районна - УНІАН) і 2 громадські організації «Батьківщини». Фактично ми платимо 10 грн. за квадратний метр. Тепер нам хочуть підвищити вартість оренди до 15 грн. Таку ціну в обласному центрі платять прибуткові організації», - наголосив В.КАЛЬЧЕНКО.

Він зазначив, що володіє інформацією про наміри влади переселити у приміщення, яке орендує «Батьківщина», редакцію друкованого органа облдержадміністрації та обласної ради «Народне слово», а будинок, де зараз працює колектив газети, виставити на продаж.

«Зрозуміло, що нас просто хочуть виселити разом з громадськими організаціями», - заявив народний депутат.

Офіс партійний штаб ВО «Батьківщина» розташований в історичній центральній частині Кіровограда поблизу будівлі облдержадміністрації.