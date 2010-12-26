Луценка доставили в Аскольдів провулок

Колишнього міністра внутрішніх справ України, лідера партії «Народна самооборона» Юрія ЛУЦЕНКА, затриманого сьогодні бійцями спецпідрозділу Служби безпеки України «Альфа», доставлено до так слідчого ізолятора СБУ (офіційно спецслужба не може мати СІЗО), розташованого в Аскольдовому провулку в Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Народної самооборони».

При цьому у прес-службі наголосили, що це попередні дані.