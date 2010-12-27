Луценка вивели з зали суду в наручниках

Засідання Печерського районного суду Києва, який має обрати міру запобіжного заходу екс-міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ, після перерви ще не розпочалося.

Як передає кореспондент УНІАН, о 14.00 Ю.ЛУЦЕНКА завели до залу суду, де на той час перебували більше 10 народних депутатів і кілька представників ЗМІ. Очікуючи на суддю, журналіст Мустафа НАЙЄМ почав ставити Ю.ЛУЦЕНКУ запитання, записуючи одночасно його відповіді на відео. Через кілька хвилин після цього охорона знову наділа на Ю.ЛУЦЕНКА наручники та вивела його із зали суду.