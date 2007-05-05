На робочій групі Тимошенко подолала більшість розбіжностей з коаліцією

"Я радію з того, що сьогодні на робочій групі по більшості питань у нас немає розбіжностей з членами робочої групи". Про це сьогодні на прес-конференції повідомила лідер БЮТ Юлія Тимошенко. За її словами, весь склад робочої групи спільно бачить усі ці позиції, які потрібно прийняти першочергово. Лідер БЮТ наголосила, що розгляд питань, які потребують більшого часу для вивчення, партія буде пропонувати перенести на час після проведення дострокових парламентських виборів.

РБК-Україна