Янукович: у 2006-му був призначений час підписання коаліції з НУ

Ідеально було б створити коаліцію Партії регіонів і “Нашої України” у 2006 році, але нині не йдеться про переформатування Коаліції національної єдності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ під час відкритих громадських слухань «Через подолання політичної кризи до сталого розвитку України».

В.ЯНУКОВИЧ сказав це у відповідь на виступ голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА, який вважає, що дострокові парламентські вибори необхідні Партії регіонів і «Нашій Україні» для створення коаліції.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що питання про переформатування коаліції «не стояло і не стоїть на порядку денному». За його словами, коаліція створена, і на порядку денному сьогодні не стоїть питання про можливість змін у ній. «Цю пропозицію (імовірно, ідеться про згоду Партії регіонів на проведення дострокових парламентських виборів – УНІАН) ми внесли для того, щоб вийти на правове поле, зробити свідомі кроки для наведення порядку в країні, спокою, недопущення громадянського конфлікту, який останнім часом зріє майже в усіх регіонах», - сказав глава уряду.

В.ЯНУКОВИЧ погодився з думкою О.МОРОЗА, що ідеальним варіантом після парламентських виборів у 2006 році було б створення коаліції між «Нашою Україною» і Партією регіонів. «Були підготовлені всі документи, і був призначений час підписання, але спрацювали політичні амбіції і майданні гасла», - зауважив він.

Прем’єр нагадав, що процедура формування коаліції в парламенті «була досить складною і досить незрозумілою». За його словами, «коли побачили, що країна не може жити в такому підвішеному стані, то була утворена антикризова коаліція».