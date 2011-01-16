Данилюк: влада намагається зірвати завтрашню акцію протесту

Влада безуспішно намагається зірвати акцію протесту 17-го січня проти політичних переслідувань активістів Майдану-2 та представників патріотичних організацій, які підтримали протест підприємців проти Податкового кодексу.

Про це заявив УНІАН лідер Громадянського руху “Спільна справа” Олександр ДАНИЛЮК.

За його словами, слідче управління ГУ МВС у місті Києві викликало його на допит у понеділок на 9:00, а на 10:00 – народного депутата України Михайла ВОЛИНЦЯ.

О.ДАНИЛЮК нагадав, що 17-го січня о 10:00 на Банковій під Адміністрацією Президента розпочнеться акція протесту проти політичних переслідувань активістів Майдану-2 та представників патріотичних організацій, які підтримали протест підприємців.

О.ДАНИЛЮК та М.ВОЛИНЕЦЬ вважають, що правоохоронців змусили призначити допити саме на такий час, “з метою бодай тимчасово обезголовити акцію, залучивши до слідчих дій її лідерів”.

«Це примітивний крок, що яскраво засвідчує, наскільки ця влада боїться будь-яких масових протестів. Акція все одно відбудеться і ситуація від моєї, чи пана ВОЛИНЦЯ тимчасової відсутності, жодним чином не зміниться. Це самоорганізований протест. Люди виходять з чіткими і зрозумілими гаслами, які не вимагають перекладу. Влада має останній шанс зупинити сваволю правоохоронців», - підкреслив О.ДАНИЛЮК.