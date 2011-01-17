Нємцов просить світ запровадити санкції проти «негідника» Путіна

Російський опозиціонер Борис НЄМЦОВ просить світову спільноту ввести санкції проти деяких керівників Росії, зокрема прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це Б.НЄМЦОВ заявив сьогодні на прес-конференції в Москві.

Він вважає, що країни Заходу повинні відмовитися від поправки Джексона-Веніка, розблоковувати вступ Росії до Світової організації торгівлі, щоб не було звинувачень у русофобії, а натомість ввести санкції проти конкретних російських чиновників.

«Треба ввести санкції проти негідників, тобто проти конкретних осіб, винних у знищенні Конституції, знищенні виборів, встановленні цензури, знищенні федералізму, місцевого самоврядування тощо», - сказав Б.НЄМЦОВ.

«Список цей повинен початися з прізвища ПУТІН», - підкреслив він. Б.НЄМЦОВ вважає, що російський прем`єр «розтоптав» Конституцію РФ.

Другим, на його думку, повинен потрапити до цього списку перший заступник глави Адміністрації Президента РФ Владислав СУРКОВ, який займається внутрішньою політикою в Росії. «Ця людина ввела в країні цензуру, в першу чергу на телебаченні, ця людина є покровителем і фінансистом прокремлівських рухів, ця людина ввела моду на фальсифіковані вибори, це людина, яка організовує цькування опозиції», - сказав Б.НЄМЦОВ.

Він також вважає, що санкції має бути введено проти керівника Росмолоді Василя ЯКИМЕНКА, який може бути причетний до побиття журналіста Олега КАШИНА, а також координує дії прокремлівських рухів.

За словами Б.НЄМЦОВА, також до цього списку повинен потрапити віце-прем`єр РФ Ігор СЄЧИН. «Це людина, яка безпосередньо займалася пограбуванням ЮКОСу й посадкою Михайла ХОДОРКОВСЬКОГО до в`язниці», - сказав він.

Б.НЄМЦОВ вважає, що санкції має бути введено проти суддів – Віктора ДАНИЛКІНА, який розглядав справу ЮКОСу, і Ольги БОРОВКОВОЇ, яка судила опозиціонерів після акції 31 грудня.

«Я вважаю, щоб у Росії права людей захищалися, щоб країна жила згідно із законом, а не за путінськими поняттями, ідеально цей список затвердити на рівні Європарламенту», - сказав він.

Як заявив Б.НЄМЦОВ, ці люди заробляють у Росії, а навчають своїх дітей і зберігають нерухомість і банківські рахунки – в Європі.

Він переконаний, що заборона на в`їзд до Шенгенської зони та Північної Америки, арешт їхніх активів за кордоном приведуть до демократизації Росії.