Ющенко на Водохреще не зрадив традиції (фото)
17:30, 19 січня 2011Політика
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Екс-президент побував у Мамаєвій Слободі
Лідер партії «Наша Україна», Президент України (2005-2010) Віктор Ющенко у день Хрещення Господнього відвідав церкву Покрови Пресвятої Богородиці на території центру народознавства «Мамаєва Слобода» в Києві.
Після молитви у храмі Віктор Ющенко, згідно з народним звичаєм, за традицією викупався у хрещенській воді.
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