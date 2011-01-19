Ющенко на Водохреще не зрадив традиції (фото)

Лідер партії «Наша Україна», Президент України (2005-2010) Віктор Ющенко у день Хрещення Господнього відвідав церкву Покрови Пресвятої Богородиці на території центру народознавства «Мамаєва Слобода» в Києві.

Після молитви у храмі Віктор Ющенко, згідно з народним звичаєм, за традицією викупався у хрещенській воді.