У Росії пройшли акції пам'яті вбитих два роки тому адвоката і журналістки

Впродовж санкціонованого мітингу на Пушкінській площі в Москві, який був присвячений пам`яті вбитих адвоката Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової, було затримано 21 особу, повідомляє Бі-бі-сі. Одну особу була затримано за підпал файєра, ще кількох - за закриті масками обличчя. Всі затримані доставлені до найближчого ОВС. Організатори заходу заявили, що не знають людини, затриманої за файєр.

За даними ГУВС Москви, в акції брали участь близько 350 осіб. Перед мітингом відбулася хода на Тверському бульварі. Організаторами акції пам`яті Маркелова і Бабурової виступила правозахисниця Людмила Алексєєва, а також "Комітет 19 січня", створений після вбивства адвоката і журналістки.

Як повідомляє РІА "Новости", 19 січня акції пам`яті Маркелова і Бабурової також пройшли в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Пермі, Саратові, Тюмені, Уфі, Ярославлі й Челябинську. У Санкт-Петербурзі в мітингу пам`яті Маркелова і Бабурової взяли участь близько 100 осіб. Заходи в інших містах провели від 20 до 50 осіб. Акції завершилися без інцидентів.