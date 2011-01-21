Ющенко: чому білогвардійці - герої, а Бандера і Шухевич - ні?

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає фарсом рішення судів щодо скасування його указів про присвоєння звання Героя України Степану Бандері та Роману Шухевичу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це екс-президент сказав під час спілкування з журналістами в створеному ним Інституті стратегічних ініціатив.

«Це фарс тому, що не є компетенцією суду розглядати ці конституційні рішення Президента», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На його переконання, скасувати укази глави держави може лише Конституційний суд, а не суди загальної юрисдикції. Водночас, він переконаний, що КС не може скасувати укази про присвоєння звань, оскільки прийняття подібних рішень перебуває у виключній компетенції Президента.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що не хоче зараз згадувати кому, коли і за що надавались відповідні звання за останні 10 років.

«Я абсолютно свідомо прийняв таке (присвоєння звання Героя України С.Бандері і Р.Шухевичу – УНІАН) рішення», - сказав він. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що формальне підтвердження, що С.Бандера і Р.Шухевич герої для української нації не потрібне. Він переконаний, що ті, хто вважав їх героями будуть так думати в будь-якому випадку. «Я хотів цей крок присвятити одному – якщо ми прагнемо порозуміння і національної єдності, ми маємо жити на правдивій історії… брехня до партнерства не приведе», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що будь-яка національна історія формується з боротьби за власну незалежність і героями, які боролись за незалежність країни. При цьому В.ЮЩЕНКО підкреслив, що рішення присвоїти Р.Шухевичу і С.Бандері звання Героя України були спрямовані не проти будь-якої іншої країни, а були спрямовані на становлення власної нації.

В.ЮЩЕНКО звернув увагу на те, що українці багато років жили в умовах пропаганди, що С.Бандера і Р.Шухевич є ворогами. Водночас, він навів приклад, що в тій самій Росії сьогодні керівники держави покладають квіти героям Білої гвардії і хоча за радянських часів вони також вважались ворогами. «Кожна нація має славити своїх героїв і це нормально», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.