Ющенко: чому білогвардійці - герої, а Бандера і Шухевич - ні?
"Я абсолютно свідомо прийняв таке рішення"
Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає фарсом рішення судів щодо скасування його указів про присвоєння звання Героя України Степану Бандері та Роману Шухевичу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це екс-президент сказав під час спілкування з журналістами в створеному ним Інституті стратегічних ініціатив.
«Це фарс тому, що не є компетенцією суду розглядати ці конституційні рішення Президента», - сказав В.ЮЩЕНКО.
На його переконання, скасувати укази глави держави може лише Конституційний суд, а не суди загальної юрисдикції. Водночас, він переконаний, що КС не може скасувати укази про присвоєння звань, оскільки прийняття подібних рішень перебуває у виключній компетенції Президента.
В.ЮЩЕНКО зауважив, що не хоче зараз згадувати кому, коли і за що надавались відповідні звання за останні 10 років.
«Я абсолютно свідомо прийняв таке (присвоєння звання Героя України С.Бандері і Р.Шухевичу – УНІАН) рішення», - сказав він. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що формальне підтвердження, що С.Бандера і Р.Шухевич герої для української нації не потрібне. Він переконаний, що ті, хто вважав їх героями будуть так думати в будь-якому випадку. «Я хотів цей крок присвятити одному – якщо ми прагнемо порозуміння і національної єдності, ми маємо жити на правдивій історії… брехня до партнерства не приведе», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Він зауважив, що будь-яка національна історія формується з боротьби за власну незалежність і героями, які боролись за незалежність країни. При цьому В.ЮЩЕНКО підкреслив, що рішення присвоїти Р.Шухевичу і С.Бандері звання Героя України були спрямовані не проти будь-якої іншої країни, а були спрямовані на становлення власної нації.
В.ЮЩЕНКО звернув увагу на те, що українці багато років жили в умовах пропаганди, що С.Бандера і Р.Шухевич є ворогами. Водночас, він навів приклад, що в тій самій Росії сьогодні керівники держави покладають квіти героям Білої гвардії і хоча за радянських часів вони також вважались ворогами. «Кожна нація має славити своїх героїв і це нормально», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.